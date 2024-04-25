Україна у деяких сферах може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти.

Про це у вечірньому зверненні 25 квітня повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, для цього тривають перемовини із партнерами, аби залучити інвестиції.

"Працюємо далі і щодо контрактів на виробництво зброї та техніки в Україні. Кожен виробник має отримати справді довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою. Ми працюємо і з нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні – уже зараз за деякими напрямами можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "виробничі потужності достатньо широкі", тож під час візитів, переговорів урядовців зі союзниками "обговорюємо можливість більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, – щоб вони будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали".