Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині п’ятеро загинуло, сермеро поранені через агресію РФ (доповнено)

Зокрема, в Удачному загинуло троє осіб, ще четверо поранені. 

На Донеччині п’ятеро загинуло, сермеро поранені через агресію РФ (доповнено)
Стела на в’їзді у Донецьку область
Фото: Донецька ОВА

В Удачному на Донеччині троє осіб загинуло, ще четверо поранені через ракетний удар окупантів. У Офісі генпрокурора уточнили, що в області протягом дня загинуло 5 та отримали поранення 8 цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Філашкін розповів, що росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. За попередньою інформацією, росіяни ударили по населеному пункту ракетою. 

Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.

Станом на 18.00 відомо про 3 загиблих і 4 поранених. Там 2 людини загинули і 1 поранена.

Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці — її ворог обстріляв зі ствольної артилерії.

Оновлення. 

У Офісі генпрокурора розпочали розслідування за фактами загибелі 5 та поранення 8 цивільних

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 25 квітня 2024 року з самого ранку окупаційні війська завдавали атакували населені пункти Покровського району Донеччини.

  • В смт Курахівка, с. Новоолександрівка й смт Очеретино внаслідок обстрілів загинули троє місцевих жителів 56, 67 й 69-років. 
  • У м. Гірник та м. Красногорівка зазнали поранень четверо чоловіків.
  • Також під приціл армії РФ потрапило смт Удачне. За попередніми даними, ворог атакував його ракетою "Іскандер-М". Двоє чоловіків отримали поранення, несумісні з життям. Множинні осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 цивільних віком від 28 до 42 років. 

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – зазначили у Офісі генпрокурора. 

Ворог регулярно обстрілює Донеччину. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів чотири людини отримали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies