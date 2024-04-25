Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переплисти Тису та втекти з України

Прикордонники затримали втікачів за 100 метрів від кордону.

Шість чоловіків хотіли через Тису втекти до Румунії

Шість громадян України хотіли переплисти Тису, щоб нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловіки заздалегідь готувалися та “вийшли” на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від €5000 до $10000”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали втікачів за 100 метрів від кордону.

Стосовно затриманих чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення.