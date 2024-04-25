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Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переплисти Тису та втекти з України

Прикордонники затримали втікачів за 100 метрів від кордону. 

Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переплисти Тису та втекти з України
Шість чоловіків хотіли через Тису втекти до Румунії
Фото: Пресслужба ДПСУ

Шість громадян України хотіли переплисти Тису, щоб нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловіки заздалегідь готувалися та “вийшли” на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від €5000 до $10000”, - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники затримали втікачів за 100 метрів від кордону. 

Стосовно затриманих чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення.

  • Група бажаючих втекти з України зіштовхнулись з обманом з боку організатора їх втечі. Замість пішого переходу через пункт пропуску провідник запропонував втікачам переправитись на човні через Тису.

  • Четверо чоловіків мобілізаційного віку намагалися переплисти Тису за допомогою гумового човна. Втікачів затримали за 100 метрів від кордону з Угорщиною.

  • У середині березня в Тисі виявили тіло чоловіка. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку.

  • На Закарпатті прикордонники за 100 метрів від кордону затримали двох чоловіків, одягнених у гідрокостюми, із дитячими рятувальними жилетами синього та жовтого кольорів. 

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