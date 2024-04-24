Парламент дозволив зібльшити кількість прикордонників на 15 тисяч осіб

За це рішення вцілому проголосувало 327 депутатів.

Народні депутати підтримали зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України" №11091, збільшивши граничну чисельність прикордонної служби на 15 000 осіб. За це рішення вцілому проголосувало 327 депутатів.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у телеграмі.

"Проєкт спрямований на виконання рішень Ставки щодо забезпечення оборони кордонів всієї українсько-російської ділянки з переходом до військового способу охорони державного кордону", – написала нардепка.

Вона додала, що закон передбачає зміни в організаційній структурі Держприкордонслужби.

У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що наявна потреба у збільшенні на 15 тис. загальної чисельності Держприкордонслужби, зокрема для:

формування прикордонних загонів за новою організаційно-штатною структурою (бригадного типу);

запровадження нової моделі охорони державного кордону на деокупованих ділянках державного кордону та при звільненні тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей;

забезпечення готовності до відновлення кордону після повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, у т.ч. Автономної Республки Крим (з розгортанням нових підрозділів).

Поточна чисельність прикордонників – близько 60 000 людей. З новим законопроєктом їх має стати 75 000. Це число уряд встановив для періоду після завершення війни.