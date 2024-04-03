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Прем’єр України Денис Шмигаль перебуває із візитом у Естонії

На зустрічах із президентом, прем’єркою та парламентарями говоритиме про підтримку України, використання заморожених активів РФ та шлях України до Європейського союзу і НАТО.

Прем’єр України Денис Шмигаль перебуває із візитом у Естонії
Денис Шмигаль у Естонії, 3.04.2024
Фото: ERR

Сьогодні, 2 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до Естонії, де повинен зустрітися із президентом Естонії Аларом Карісом, прем'єр-міністром Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром.

Про це пише ERR, а також повідомив Шмигаль у соцмережі Х.

"Розпочинаємо візит до Естонії із зустрічі з парламентарями на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Обговорили євроінтеграцію, співпрацю у кіберсфері та конфіскацію російських активів. Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням та участь у чеській ініціативі із закупівлі артилерійських боєприпасів. Подякував Естонії за підтримку важливих для нашої країни резолюцій і сприяння в реалізації Формули миру Президента України", – написав Шмигаль.

На зустрічі з Каєю Каллас вони обговорять всебічну підтримку України, включно з відновленням України. Також поспілкуються про використання заморожених російських активів, притягнення РФ до відповідальності та тему санкцій. Не залишиться поза увагою і шлях України до Європейського союзу і НАТО.

Як зазначає видання, Каллас перед зустріччю з Шмигалем заявила про продовження підтримки України у військовому, економічному та політичному відношенні. 

"Ми не маємо відволікатися на внутрішньополітичні питання, особливо в контексті майбутніх виборів у Європі та за її межами. Якщо агресія Росії в Україні виправдає себе, ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі", – сказала вона. 

Денис Шмигаль у Естонії, 3.04.2024
Фото: ERR
Денис Шмигаль у Естонії, 3.04.2024

Також анонсували спільну пресконференціяю прем'єр-міністрів Естонії та України об  16:30. 

Увечері прем'єр-міністри відвідають Меморіал жертвам комунізму на Маар'ямяе.

Крім того, прем'єр-міністр України виступить із промовою перед студентами та викладачами Талліннського технічного університету.

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