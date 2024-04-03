Прем’єр України Денис Шмигаль перебуває із візитом у Естонії

Сьогодні, 2 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до Естонії, де повинен зустрітися із президентом Естонії Аларом Карісом, прем'єр-міністром Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром.
Про це пише ERR, а також повідомив Шмигаль у соцмережі Х.
"Розпочинаємо візит до Естонії із зустрічі з парламентарями на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Обговорили євроінтеграцію, співпрацю у кіберсфері та конфіскацію російських активів. Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням та участь у чеській ініціативі із закупівлі артилерійських боєприпасів. Подякував Естонії за підтримку важливих для нашої країни резолюцій і сприяння в реалізації Формули миру Президента України", – написав Шмигаль.
We start our visit to Estonia with a meeting with @Riigikogu parliamentarians led by Speaker Lauri Hussar. We discussed European integration, cyber cooperation and the confiscation of russian assets. I thanked Estonia for its willingness to help with energy equipment and for its… pic.twitter.com/0btie4sTC5— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 3, 2024
На зустрічі з Каєю Каллас вони обговорять всебічну підтримку України, включно з відновленням України. Також поспілкуються про використання заморожених російських активів, притягнення РФ до відповідальності та тему санкцій. Не залишиться поза увагою і шлях України до Європейського союзу і НАТО.
Як зазначає видання, Каллас перед зустріччю з Шмигалем заявила про продовження підтримки України у військовому, економічному та політичному відношенні.
"Ми не маємо відволікатися на внутрішньополітичні питання, особливо в контексті майбутніх виборів у Європі та за її межами. Якщо агресія Росії в Україні виправдає себе, ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі", – сказала вона.
Також анонсували спільну пресконференціяю прем'єр-міністрів Естонії та України об 16:30.
Увечері прем'єр-міністри відвідають Меморіал жертвам комунізму на Маар'ямяе.
Крім того, прем'єр-міністр України виступить із промовою перед студентами та викладачами Талліннського технічного університету.
- Естонія зацікавилася чеською ініціативою щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. Обсяг внеску Естонії у чеський план не розкривають, але уряд балтійської країни два тижні тому вирішив підготувати новий пакет військової підтримки для Києва. Обсяг допомоги сягне 20 млн євро, переважно це будуть боєприпаси.
- Також нещодавно президент Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди між країнами.
- Крім того, "Агенція оборонних закупівель" і Естонський центр оборонних інвестицій підписали Меморандум про співпрацю, у якому йдеться, зокрема, про опрацювання нових шляхів постачання зброї.