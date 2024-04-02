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Естонія зацікавилася чеською ініціативою щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС

Таллінн вирішив підготував новий пакет допомоги Києву, куди увійдуть боєприпаси.

Естонія зацікавилася чеською ініціативою щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

Естонія висловила інтерес до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу, передають Ceske noviny.

Цю зацікавленість привітав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною 2 квітня.

Цахкна не розкрив конкретний внесок Естонії у чеський план, але, за його словами, уряд балтійської країни два тижні тому вирішив підготувати новий пакет військової підтримки для Києва. Обсяг допомоги сягне 20 млн євро, переважно це будуть боєприпаси.

На даний момент до ініціативи Праги приєдналися близько двадцяти країн, як-от Канада, Німеччина, Литва, Фінляндія чи Нідерланди, Люксембург, Ісландія та інші. 

Що відомо про чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. 
  • Згодом стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
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