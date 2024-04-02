Естонія зацікавилася чеською ініціативою щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС

Естонія висловила інтерес до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу, передають Ceske noviny.

Цю зацікавленість привітав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною 2 квітня.

Цахкна не розкрив конкретний внесок Естонії у чеський план, але, за його словами, уряд балтійської країни два тижні тому вирішив підготувати новий пакет військової підтримки для Києва. Обсяг допомоги сягне 20 млн євро, переважно це будуть боєприпаси.

На даний момент до ініціативи Праги приєдналися близько двадцяти країн, як-от Канада, Німеччина, Литва, Фінляндія чи Нідерланди, Люксембург, Ісландія та інші.

Що відомо про чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України