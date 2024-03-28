Ексголові Верховному Суду Князєву продовжили дію обов'язків до кінця травня

Наразі у справі триває підготовчий розгляд. Наступне засідання призначено на 22 квітня.

28 березня колегія суддів ВАКС розглянула і частково задовольнила клопотання прокурора САП про продовження дії обов'язків щодо Князєва. Їх продовжили до 28 травня.

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