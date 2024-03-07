Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції

Любомир Андрейчук із Закарпатської області вважає, що Основний Закон Україна отримала у 1991 році.

Під час засідання комісії щодо обрання суддів Конституційного Суду України стався курйозний момент: один із кандидатів не зміг назвати дату прийняття Конституції.

Запис співбесіди Любомира Андрейчука розміщено на YouTube. Суддю Господарського суду Закарпатської області спитали, коли було схвалено Основний Закон держави та зі скількох розділів він складається. Після тривалої паузи служитель Феміди озвучив варіант "1991 рік".

Окрім роботи у Господарському суді, пан Андрейчук також викладає в Ужгородському національному університеті. У 2018 році він захистив кандидатську дисертацію.