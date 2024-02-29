Міноборони виграло міжнародний арбітраж на майже 19 млн гривень

На користь Міністерства оборони України Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення щодо стягнення на користь міністерства понад 19 млн гривень (491 399,99 доларів).

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами на закупівлю речового майна, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товару”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони зазначило, що іноземні постачальники порушили терміни постачання. Через це міністерство звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення штрафних санкцій.