У лютому до експлуатації допустили близько 60 зразків зброї для ЗСУ

Допустили до експлуатації декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Від початку 2024 року до експлуатації у ЗСУ допустили майже вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), ніж за аналогічний період минулого року. Лише за лютий таких зразків було близько 60.

"Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року – 33 одиниці", –повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що зростає кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва. Зокрема, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.