У лютому до експлуатації допустили близько 60 зразків зброї для ЗСУ

Від початку 2024 року до експлуатації у ЗСУ допустили майже вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), ніж за аналогічний період минулого року. Лише за лютий таких зразків було близько 60.
"Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року – 33 одиниці", –повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Він зазначив, що зростає кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва. Зокрема, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.
Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.
Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.
Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.
- На сьогодні приватні виробники уже допущені до виробництва боєприпасів. Лідерами в цьому є виробники снарядів для дронів. Так само приватні компанії виробляють артилерійські та мінометні боєприпаси. Доля приватних виробників уже більше ніж державних, запевнив міністр.
- У 2023 Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів – це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Однак навіть цього недостатньо: потреби нашого фронту більші ніж виробничі спроможності і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу разом узятих.
- Крім того, на озброєнні в Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 км.
- Також аносують зростання виробництва зброї. Якщо торік Україна виробила втричі більше озброєння, ніж у 2022, то цього року очікується зростання ще в 6 разів. Наразі в Україні діє 100 державних оборонних підприємств, 400 приватних і працюють 300 000 зброярів.