Головне за ніч та ранок п’ятниці, 1 березня: понад 80 бойових зіткнень, 30 відбитих штурмів на Новопавлівському напрямку

Уночі сили протиповітряної оборони збили чотири російських безпілотники типу "Shahed".

Ворог атакував Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області та чотирма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, РФ), повідомило Командування Повітряних сил

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено чотири "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 83 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи Повітряних Сил знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 920 російських окупантів, 17 танків, 30 бронемашин, 36 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 414 680 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія досі не передала списків військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 в Бєлгородській області. Також вона не підтвердила факт загибелі і не надала доступ міжнародним організаціям до місця падіння літака, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Таким чином він прокоментував російські заяви про те, що вони готові передати тіла людей, які нібито загинули в катастрофі. Лубінець вважає, що це чергова спекуляція на темі падіння літака.

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – сказав Лубінець, додавши, що Київ вимагає прозорого розслідування.

Міністерство у справах ветерані зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.

Зараз міністерство разом із експертами з громадського сектору та міжнародними експертами її вичитують і планують через місяць віддати на затвердження уряду. Про це Порхун розповів під час дискусії “Країна ветеранів: можливості і виклики” в межах проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

"Міністерством була написана стратегія переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Вона була написана десь рік потому, наразі коли я став тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів, я її відкликав", – повідомив він.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон ризикує опинитися поза процесом ухвалення законопроєкту про надання Україні 60 мільярдів доларів, який він усіма силами гальмує.

Як повідомляє "Голос Америки", конгресмени з Демократичної партії знайшли юридичну процедуру, яка дозволяє виносити документи на обговорення нижньої палати Конгресу без згоди голови більшості. Для цього потрібно створити спеціальну петицію, яка має отримати підтримку принаймні 218 парламентарів.

У демократів нині 213 голосів, проте ініціативу можуть підтримати і чимала кількість республіканців. Проте конгресмени все ж визнають, що простіше і швидше було б вмовити Майка Джонсона нарешті припинити блокувати законопроєкт і поставити його на голосування.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, однак щодо трагедії є кардинально різні дані, пише The Guardian.

Ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей. Вони стверджують, що більшість загинула в тисняві або ж людей переїхали вантажівки.

Військовий речник каже, що солдати стріляли по "невеликій групі", яка відійшла від вантажівок і нібито становила загрозу для блокпосту.

Через трагічну подію Рада Безпеки ООН скликала надзвичайну сесію в четвер увечері, а Білий дім закликав до "ретельного розслідування" смертей і нагадав Ізраїлю, що йому необхідно забезпечити базову безпеку в районах Гази, які перебувають під його контролем.

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