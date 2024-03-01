Костенко: "Ми не можемо забути про ветеранську політику і говорити про мобілізацію"

Ветеран і народний депутат зазначив, що уже зараз треба закласти бачення того, що мільйони людей, які не воюють, мають піклуватися про мільйон тих, хто воює, на всіх етапах їх перебування на захисті держави.

Питання ветеранської політики впливає на мотивацію українців мобілізуватися для захисту держави та продовжувати військову службу, вважає учасник АТО/ООС, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Під час дискусії “Країна ветеранів: можливості і виклики” в межах проєкту "Нова країна" він сказав, що неправильна і непомітна ветеранська політика, коли люди не розуміють, що з ними буде після завершення військової служби або в разі отримання поранення, впливають на те, як державі мотивувати людей йти захищати країну. Це впливає на те, які люди в перспективі прийдуть на захист країни.

"Ми не можемо забути про ветеранську політику і говорити про мобілізацію. Ми не можемо говорити про мобілізацію, забувши за те, як солдати наші служать зараз", – зазначив нардеп.

Він вважає, що ветеранська політика має починатися з суспільного договору про тих військових, які тільки йдуть до армії, а не лише про тих, хто вже мобілізований.

Мотивація солдат має бути фактом. Костенко зазначив, що самими мобілізованими "на вулицях" військовими цю асиметричну війну виграти буде складно.

"Для цього потрібні спеціальні люди зі спеціальними навиками і спеціальними вміннями. Маючи певний досвід, я бачу, що якраз категорія цих людей є в усіх вікових категоріях, але найбільше – це люди в віці від 17 до 27 років, яких ми в більшості і не призиваємо. Я зараз не про те, що ми маємо хапати, кидати їх в буси і вони мають їхати. Але ми маємо створити таку політику, коли ці люди будуть самі іти в армію і виконувати завдання, які зараз потрібно для армії. І для цього суспільство має їх мотивувати", – сказав він.

Нардеп вважає, що ці люди повинні мати пільги та високі зарплати. Уже зараз треба закласти бачення того, що мільйони людей, які не воюють, мають піклуватися про мільйон тих, хто воює, на всіх етапах їх перебування на захисті держави.

Задля цього, вважає Костенко, можна підвищити військових податок, коли люди конкретно сплачуватимуть за те, щоб оцей мільйон бився за них. У разі отримання поранення або інвалідності захисник має бути впевнений, що його забезпечуватимуть усе життя.