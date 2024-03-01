Мінвет переробляє стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя

Міністерство в справах ветерані зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.

Зараз міністерство разом із експертами з громадського сектору та міжнародними експертами її вичитують і планують через місяць віддати на затвердження уряду. Про це Порхун розповів під час дискусії “Країна ветеранів: можливості і виклики” в межах проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

"Міністерством була написана стратегія переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Вона була написана десь рік потому, наразі коли я став тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів, я її відкликав", – повідомив він.