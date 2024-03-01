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Мінвет переробляє стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя

Попередню стратегію відкликав тимчасовий в.о. міністра. 

Мінвет переробляє стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя
Олександр Порхун
Фото: armyinform.com.ua

Міністерство в справах ветерані зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.

Зараз міністерство разом із експертами з громадського сектору та міжнародними експертами її вичитують і планують через місяць віддати на затвердження уряду. Про це Порхун розповів під час дискусії “Країна ветеранів: можливості і виклики” в межах проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

"Міністерством була написана стратегія переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Вона була написана десь рік потому, наразі коли я став тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів, я її відкликав", – повідомив він. 

  • Попередня очільниця міністерства Юлія Лапутіна заявляла, що стратегія є " інституційною реформою, яка дозволить інтегрувати до цивільного життя учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходили службу, членів їхніх сімей".
  • У 2023 уряд погодив проєкт указу президента щодо впровадження Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032. Тодішня стратегія включала психологічну та правову допомогу, соціальну, професійну, культурну адаптацію військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів родин полеглих Захисників і Захисниць України, надання сучасних та дієвих інструментів для безпроблемной суспільної та економічної реінтеграції цих осіб.
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