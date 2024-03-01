Унаслідок ракетних атак потужності київського енерговузла впали в 6 разів, але вже відновлені майже до довоєнного рівня

До російських ударів по енергетичній інфраструктурі столичного регіону потужність генерації складала 1200 МВт. Станом на зараз вона становить 950 МВт.

Після масованих ракетних ударів опалювального сезону 2022/2023 років потужність генерації київського енерговузла (місто і область) скоротилася з 1200 МВт до 200 МВт. Зараз цей показник сягає вже 950 МВт, тобто наближається до довоєнного рівня. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час пленарного засідання Київської міської ради 29 лютого, звітуючи про проходження цьогорічного опалювального сезону.

Для відновлення обладнання енергогенеруючих підприємств київська влада залучала зовнішні ресурси, кошти міського бюджету і власні кошти КП “Київтеплоенерго”. Зокрема, кошти міжнародних фондів і допомога міст-побратимів Києва складають безпрецедентну суму – 1,5 млрд грн, повідомив Пантелеєв. Ще близько 1 млрд грн виділили з міського бюджету і понад 800 млн грн склали кошти “Київтеплоенерго”.

Фото: скріншот з доповіді на сесії Потужність київських ТЕЦ

“Міняємо стару радянську зношену інфраструктуру. Близько 1 тис. одиниць обладнання замінене на нове сучасне”, – повідомив Пантелеєв.

Заступник мера оцінив збитки об'єктів генерації від ворожих ударів минулого року в понад 5 млрд грн.