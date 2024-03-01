Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ракетних атак потужності київського енерговузла впали в 6 разів, але вже відновлені майже до довоєнного рівня

До російських ударів по енергетичній інфраструктурі столичного регіону потужність генерації складала 1200 МВт. Станом на зараз вона становить 950 МВт.

Після масованих ракетних ударів опалювального сезону 2022/2023 років потужність генерації київського енерговузла (місто і область) скоротилася з 1200 МВт до 200 МВт. Зараз цей показник сягає вже 950 МВт, тобто наближається до довоєнного рівня. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час пленарного засідання Київської міської ради 29 лютого, звітуючи про проходження цьогорічного опалювального сезону.

Для відновлення обладнання енергогенеруючих підприємств київська влада залучала зовнішні ресурси, кошти міського бюджету і власні кошти КП “Київтеплоенерго”. Зокрема, кошти міжнародних фондів і допомога міст-побратимів Києва складають безпрецедентну суму – 1,5 млрд грн, повідомив Пантелеєв. Ще близько 1 млрд грн виділили з міського бюджету і понад 800 млн грн склали кошти “Київтеплоенерго”.

Потужність київських ТЕЦ
Фото: скріншот з доповіді на сесії
Потужність київських ТЕЦ

“Міняємо стару радянську зношену інфраструктуру. Близько 1 тис. одиниць обладнання замінене на нове сучасне”, – повідомив Пантелеєв. 

Заступник мера оцінив збитки об'єктів генерації від ворожих ударів минулого року в понад 5 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies