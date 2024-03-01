Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.

Служба безпеки України заявила, що затримала ексосвітянку, яку підозрюють у тому, що вона “здавала” рашистам українських патріотів під час боїв за Харків.

За даними спецслужби, мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.

У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні. Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.

У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.

Однак загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили. Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Що стосується фігурантки, то після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Нещодавно СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.