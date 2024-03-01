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Розбіжності Макрона з Шольцем шкодять зусиллям із захисту України, − Bloomberg

Макрон бачить у Шольці лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити за межами короткострокової перспективи. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Розбіжності Макрона з Шольцем шкодять зусиллям із захисту України, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Публічні розбіжності між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом шкодять зусиллям з допомоги України, пише Bloomberg.

Видання нагадує, що Макрон на своєму Паризькому саміті європейських лідерів чітко заявив: допоможіть Україні виграти війну. Натяки Макрона на початку цього тижня щодо розміщення військ в Україні були навмисно неоднозначними, за словами посадовців, і мали на меті створити невизначеність у свідомості російських військових стратегів. 

Однак такі заяви президента Франції явно суперечили бажанням офісу Шольца. Канцлер Німеччини категорично виключив можливість введення військ європейськими державами.

“Розбіжності підкреслюють давні труднощі двох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі”, − зазначає Bloomberg.

За словами одного французького чиновника, Макрон бачить у Шольці лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити за межами короткострокової перспективи. Чиновники вказують, “на відсутність хімії між парою з першого дня”. Близькі помічники канцлера також визнають, що вони не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

“Суперечка між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російського вторгнення. Оскільки європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа”, − йдеться у матеріалі.

Коментарі Макрона щодо сухопутних військ викликали негативну реакцію багатьох союзників і привернули увагу Путіна. Попри це їх радо зустріли у низці країн, що межують з Росією.

“Ми – відкрита книга для Путіна, він очікує, що завтра не буде ні Taurus, ні ATACMS, ні навіть достатньої кількості боєприпасів. Вкрай важливо змінити наш підхід, прийняти стратегічну неоднозначність, порушити табу та включити всі доступні варіанти в наш інструментарій”, − заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, підтримуючи позицію Макрона.

Східноєвропейський чиновник, який тісно співпрацював з французами та німцями, сказав, що обидва лідери вважаються зарозумілими, але принаймні Макрон розуміє, що потрібно щось робити. Союзники зазначають, що Шольц навіть не приєднався до Макрона у відкритих закликах до перемоги України, натомість заявив лише, що Росія не повинна виграти війну, а Україна не повинна її програти.

Водночас видання зазначає − Шольца дратують заяви про те, що Німеччина робить недостатньо для України, адже Берлін витратив на допомогу Києву набагато більше, ніж Париж. За даними Кільського інституту, з січня 2022 року по січень 2024 року військові зобов’язання перед Україною склали 17,7 мільярда євро від Німеччини та 0,64 мільярда євро від Франції. Французький уряд каже, що витратив 3,8 мільярда євро, не деталізуючи цифри.

Додамо, внутрішні політичні ситуації Макрона і Шольц дуже різні. Президент Франції залишатиметься незмінним до кінця свого другого терміну у 2027 році, коли він не зможе балотуватися на переобрання. А от його німецький колега бореться за збереження тристоронньої коаліції, яка втрачає підтримку. Націоналістична, ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини”, яка проти надання зброї Києву, натомість стає все популярнішою. 

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