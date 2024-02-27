Шольц: "Сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде" в Україні

Канцлер Німеччини запевнив, що війська Альянсу в розв'язаній Росією війні в Україні не воюватимуть.

Сухопутних військ європейських країн та інших членів НАТО в Україні не буде, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він опублікував це повідомлення у X після того, як вчора французький президент Еммануель Макрон повідомив про обговорення відправки іноземних військ до України. І хоча він сказав, що коненсусу стосовно цього немає, його слова, а також заява словацького прем'єра викликали резонанс.

"Вчора в Парижі ми домовилися, що кожен має зробити більше для України. Для цього потрібна зброя, боєприпаси та ППО. Ми над цим працюємо. Ясно одне: сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде", – сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі AP теж сказав, що блок не планує відправляти війська в Україну. Він однак додав, що індивідуальні рішення окремих країн узгодження з усіма членами НАТО не потребують, пише УП.

Відправка військ НАТО в Україну: чому про це говорять