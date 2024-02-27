Шольц: "Сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде" в Україні

Сухопутних військ європейських країн та інших членів НАТО в Україні не буде, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він опублікував це повідомлення у X після того, як вчора французький президент Еммануель Макрон повідомив про обговорення відправки іноземних військ до України. І хоча він сказав, що коненсусу стосовно цього немає, його слова, а також заява словацького прем'єра викликали резонанс.
"Вчора в Парижі ми домовилися, що кожен має зробити більше для України. Для цього потрібна зброя, боєприпаси та ППО. Ми над цим працюємо. Ясно одне: сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде", – сказав він.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі AP теж сказав, що блок не планує відправляти війська в Україну. Він однак додав, що індивідуальні рішення окремих країн узгодження з усіма членами НАТО не потребують, пише УП.
Відправка військ НАТО в Україну: чому про це говорять
- Учора в Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
- Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Польща не планує відправляти свою армію в Україну, заявив після цього прем'єр Дональд Туск. Чеський прем'єр зі свого боку теж дав зрозуміти, що ідею відправлення військ не підтримує: він каже, що треба розвивати вже існуючі шляхи підтримки, а не застосовувати нові.
- Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні іноземні війська не потрібні – потрібна сучасна зброя.