Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти свої війська в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну, передає Associated Press.
Ця заява прозвучала після інформації, що деякі західні країни розглядають можливість введення своїх солдатів на підмогу Києву.
Столтенберг зазначив, що "союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".
"Ми займаємося цим з 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - зауважив глава Альянсу.
Столтенберг додав, що війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право і наша держава, має право на самооборону, і "ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права".
НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу та підтримку, як-от медикаменти, уніформу та зимове спорядження, але деякі члени відправляють зброю та боєприпаси на двосторонній основі чи групами. Водночас будь-яке рішення організації про відправлення військ вимагатиме одностайної підтримки всіх членів.
- Спершу заява про війська пролунала від президента Франції Еммануеля Макрона. Під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Польський президент Анджей Дуда розповів, що через це питання точилися великі дискусії, але відправляти солдатів - про це немає жодної домовленості.
- Опісля заяви-спростування почали з'являтися від лідерів інших європейських держав (Швеції, Польщі, Чехії), які взяли участь у паризькому саміті.