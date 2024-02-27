Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти свої війська в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну, передає Associated Press.

Ця заява прозвучала після інформації, що деякі західні країни розглядають можливість введення своїх солдатів на підмогу Києву.

Столтенберг зазначив, що "союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".

"Ми займаємося цим з 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - зауважив глава Альянсу.

Столтенберг додав, що війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право і наша держава, має право на самооборону, і "ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права".

НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу та підтримку, як-от медикаменти, уніформу та зимове спорядження, але деякі члени відправляють зброю та боєприпаси на двосторонній основі чи групами. Водночас будь-яке рішення організації про відправлення військ вимагатиме одностайної підтримки всіх членів.