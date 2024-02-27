Європарламент підтримав зміни до бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які передбачають надання Україні 50 млрд євро допомоги

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років, повідомляє Укрінформ.

“За” цей документ проголосували 422 депутати, “проти” – 101, ще 101 європейський політик утримався.

Європарламент ухвалив це рішення з урахуванням попередньої резолюції від 3 жовтня 2023 року, яка підтримала пропозиції Єврокомісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

“Європейський парламент…. погоджується із проєктом регуляторних правил Ради ЄС… та ухвалює спільну декларацію Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії, що додається до цієї резолюції”, - йдеться у документі.

Ця спільна декларація ключових євроінституцій відзначає, що з грудня 2020 року, коли ухвалювався поточний бюджет, Європейський Союз постав перед безпрецедентними та несподіваними викликами, вжив всі наявні заходи для їх подолання, в результаті чого вичерпав можливості для гнучкого перерозподілу витрат у рамках існуючого багаторічного бюджету.

«Російська війна проти України знову повернула війну на землі Європи. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним, та надасть Україні змістовну допомогу на її європейському шляху…. У цьому зв’язку Європарламент та Рада ЄС ухвалили резолюцію для відповіді Європейського Союзу на (необхідність) підтримки макрофінансової стабільності України, її відбудови й модернізації та для підтримки зусиль України у реформах на шляху входження до ЄС (Український фонд)», - йдеться у спільній декларації.

Як зазначається, з урахуванням невизначеності, що пов’язана з війною Росії проти України, Український фонд має бути гнучким інструментом для надання необхідної та адекватної підтримки Україні до 2027 року. Ця підтримка надаватиметься у формі кредитів, безповоротної допомоги (грантів – ред.) та надання бюджетних гарантій.

У частині кредитів з урахуванням вже існуючих бюджетних гарантій ЄС встановив кредитну стелю для України на наступні чотири роки у 33 мільярди євро. Цей кредит видається на термін до 35 років.

Для надання Україні безповоротної допомоги ЄС створив спеціальний інструмент – «Український резерв», який буде уточнюватися під час щорічного бюджетного планування з урахуванням реалізації положень представленого Україною плану відновлення та реформ.

«Доцільно створити загальний (17 мільярдів євро – ред.) та річний максимум, який може використовуватися в рамках Українського резерву впродовж 2024-2027 років. Щоб забезпечити повне виконання (фінансування) та гнучкість між роками в рамках загальної суми, повинна бути можливість до 2027 року використовувати невикористані частини річних внесків на додаток до максимальної річної суми виплат упродовж поточного року», - йдеться у документі.

Спільна резолюція також передбачає фінансові заходи підтримки інструменту відновлення «Нове покоління ЄС» з підтримки внутрішнього ринку та конкурентоспроможності ЄС, додаткові заходи надзвичайної допомоги в рамках ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.