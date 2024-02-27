Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus
Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаПолітика

Вучич: Сі Цзиньпін цьогоріч відвідає Сербію

Особлива подія з урахуванням нечастих візитів китайського лідера до Європи та й загалом за кордон. 

Вучич: Сі Цзиньпін цьогоріч відвідає Сербію
Александар Вучич і Сі Цзиньпін
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич анонсував, що у 2024 році його країну з офіційним візитом відвідає очільник Компартії Китаю Сі Цзиньпін. Як передає Bloomberg, Вучич назвав свого прийдешнього гостя "одним із найважливіших світових лідерів".  

Якщо не рахувати поїздку до Москви минулого березня, то для Сі це стане першим візитом у Європу після пандемії Covid-19. Останній раз голова Китаю відвідував Грецію - за кілька місяців до запровадження локдаунів.

Ще більшої ваги поїздці Сі Цзиньпіна у Белград надає те, що китайський лідер загалом неохоче подорожує навіть після зняття коронавірусних обмежень. За увесь минулий рік він здійснив лише чотири візити за межі своєї країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies