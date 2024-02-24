У США в повітрі знову з'явилась невідома куля - військовим довелось її перехопити

Повітряним Силам США у п'ятницю довелося здійснити операцію перехоплення кулі-аеростату, яка дрейфувала над західними штатами. Ситуацію можна було б назвати незвичною, якби рік тому військові не мали справу з практично аналогічним об'єктом, який згодом виявився китайським розвідувальним засобом.
Як розповідає BBC, кулю на великій висоті помітили над штатом Колорадо, а "перехопити" її (із повідомлення не випливає, чи йдеться саме про збиття - ред.) вдалося над Ютою. Після цього влада заявила, що об'єкт не становив загрози національній безпеці, адже не мав змоги здійснювати маневри.
- У лютому 2023 року на територію США теж залетіла куля - її збили.
- Китай заявив, що це був метеорологічний зонд, який випадко відлетів так далеко. Проте Вашингтон, провівши розслідування, повідомив, що китайська куля збирала дані з військових об'єктів. Інцидент обернувся великим дипломатичним скандалом та кризою у відносинах між США та офіційним Пекіном.
- Пізніше виявилося, що "шпигунка" містила чимало електронних компонентів американського виробництва.