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У США в повітрі знову з'явилась невідома куля - військовим довелось її перехопити

Рік тому в американський повітряний простір потрапив схожий об'єкт - тоді Вашинтон звинуватив Китай у шпигунстві.

У США в повітрі знову з'явилась невідома куля - військовим довелось її перехопити
Фото: ЕРА/UPG

Повітряним Силам США у п'ятницю довелося здійснити операцію перехоплення кулі-аеростату, яка дрейфувала над західними штатами. Ситуацію можна було б назвати незвичною, якби рік тому військові не мали справу з практично аналогічним об'єктом, який згодом виявився китайським розвідувальним засобом.

Як розповідає BBC, кулю на великій висоті помітили над штатом Колорадо, а "перехопити" її (із повідомлення не випливає, чи йдеться саме про збиття - ред.) вдалося над Ютою. Після цього влада заявила, що об'єкт не становив загрози національній безпеці, адже не мав змоги здійснювати маневри.

  

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