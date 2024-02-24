У США в повітрі знову з'явилась невідома куля - військовим довелось її перехопити

Рік тому в американський повітряний простір потрапив схожий об'єкт - тоді Вашинтон звинуватив Китай у шпигунстві.

Повітряним Силам США у п'ятницю довелося здійснити операцію перехоплення кулі-аеростату, яка дрейфувала над західними штатами. Ситуацію можна було б назвати незвичною, якби рік тому військові не мали справу з практично аналогічним об'єктом, який згодом виявився китайським розвідувальним засобом.

Як розповідає BBC, кулю на великій висоті помітили над штатом Колорадо, а "перехопити" її (із повідомлення не випливає, чи йдеться саме про збиття - ред.) вдалося над Ютою. Після цього влада заявила, що об'єкт не становив загрози національній безпеці, адже не мав змоги здійснювати маневри.