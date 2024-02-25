В Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 км, – Камишін

Найважливішою збройною програмою України наразі є ракетна програма.

Про це сказав міністр із питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на форумі, що проходить нині в Києві. Він відмовився розкривати деталі, але зазначив, що виготовлена зброя вже була успішно задіяна.

"Але про неї (ракетну програму – Ред.) я скажу не більше ніж сказав мій президент. Що у нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів", – сказав він.

У серпні 2023 Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва. У 700 км від України розташовано аеропорт Пскова, де внаслідок вибухів були знищені чотири вертольоти, ще два можуть бути пошкодженими.

За атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони. У ЗМІ говорили, що аеропорт був атакований безпілотниками.

У листопаді директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін говорив, що державна програма з нарощування виробництва ракет запущена, але на час війни ця інформація є надсекретною.