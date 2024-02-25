​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 км, – Камишін

Деталей він не розкрив. 

В Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 км, – Камишін
Олександр Камишін
Фото: скрин відео

Найважливішою збройною програмою України наразі є ракетна програма.

Про це сказав міністр із питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на форумі, що проходить нині в Києві. Він відмовився розкривати деталі, але зазначив, що виготовлена зброя вже була успішно задіяна.

"Але про неї (ракетну програму – Ред.) я скажу не більше ніж сказав мій президент. Що у нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів", – сказав він.

У серпні 2023 Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва. У 700 км від України розташовано аеропорт Пскова, де внаслідок вибухів були знищені чотири вертольоти, ще два можуть бути пошкодженими. 

За атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони. У ЗМІ говорили, що аеропорт був атакований безпілотниками.

У листопаді директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін говорив, що державна програма з нарощування виробництва ракет запущена, але на час війни ця інформація є надсекретною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies