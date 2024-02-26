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Поліція затримала посадовців Міноборони, які наживалися на закупівлях для військових

Посадовці завдали збитків на 4,3 мільйона гривень.

Поліція затримала посадовців Міноборони, які наживалися на закупівлях для військових
Фото: Національна поліція

У Вінницькій області викрили злочинну групу посадовців Міноборони, які під час проведення закупівель для військових завдали мільйонних збитків бюджету. 

Про це повідомили в Національній поліції.

"Зловживаючи службовим становищем керівник одного з відділів Міністерства оборони разом з двома підлеглими уклали прямий неконкурентний договір з товариством по закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. Сума збитку, яку зловмисники завдали своїми діями державному бюджету, становить майже 4,3 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою, всупереч встановленому законом порядку закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.

Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили мільйон гривень, документацію, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку мобільні телефони.

Фото: Національна поліція

Усім учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування 39-річному підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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