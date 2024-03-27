Голова ВККСУ Ігнатов пішов з посади

Сьогодні, 27 березня, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов пішов з посади.
Про це повідомила пресслужба ВККСУ.
ВККСУ задовольнила заяву Ігнатова про звільнення його з посади члена Комісії за власним бажанням.
- 1 червня 2023 року Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів ВККСУ, серед них був і Роман Ігнатов. Це розблокувало роботу ВККСУ, яка не працювала з 2019 року.
- 6 червня головою ВККСУ обраний суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.
- Роман Ігнатов після закінчення Саратовської юридичної академії у 1995 році почав роботу на посаді старшого слідчого прокуратури міста Петрозаводська (РФ). У 1996 році він працював юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України м. Луганська та слідчим прокуратури Ленінського району Луганська. У 1996 – 1997 роках - був юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України м.Луганська та Луганського регіонального управління Промінвестбанку.
- З 1997 і до 2003 року він працював на різних посадах в органах прокуратури у Луганській області, зокрема, у 2002 – 2003 роках обіймав посаду заступника прокурора міста Брянки.
- У 2003 році Ігнатов призначений суддею Краснолуцького міського суду, де працював до 2009 року, після чого був переведений до Луганського апеляційного суду, де працював до 2014 року. Згодом Ігнатов був переведений до Апеляційного суду міста Києва (починаючи з 2018 року Київський апеляційний суд).