Голова ВККСУ Ігнатов пішов з посади

ВККСУ задовольнила заяву Ігнатова про звільнення його з посади члена Комісії за власним бажанням.

Про це повідомила пресслужба ВККСУ .

Сьогодні, 27 березня, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов пішов з посади.

Роман Ігнатов пішов з посади за власним бажанням.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies