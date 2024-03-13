Центр протидії корупції: франківського суддю посадять за отримання хабаря

ВАКС засудив до 6 років ув'язнення суддю Булку за хабар у розмірі 5 тисяч євро.

Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у серпні 2018 року викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у Центрі продиції корупції.

Вирок ухвалили судді ВАКС Маркіян Галабала, Віктор Ногачевський та Віталій Крикливий.

Як йдеться у матеріалі, у своєму останньому слові Булка заявив, що щиро кається за вчинене.

"Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", – наводить його заяву Центр протидії корупції.

Зазначено, що 5 тисяч євро хабаря суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

"У матеріалах слідства звучить фраза судді, мовляв, що він винесе потрібну ухвалу за умови надання йому "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?", – повідомили у ЦПК.

Також додали, що на засіданні обвинувачений заявив, що сприйняв питання як жарт, але гроші взяв.

"Їх знайшли у лівій кишені штанів судді під час затримання. Його затримали в більярдному клубі у Івано-Франківську після отримання другої частини хабаря у 3 тисячі євро", – додали у Центрі протидії корупції.

Зазначається, що після викриття на хабарі у 2018 році суддя Булка подав заяву про відставку. Його відправили на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням.

"Суддю сьогодні взяли під варту. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів. Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені", – резюмували у ЦПК.