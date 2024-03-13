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Різні області Росії заявили про "атаки і обстріли": в Рязані горів НПЗ, а в Бєлгородській без світла 45 000 росіян

Також вибухи слухали в Ленінградській області.

Різні області Росії заявили про "атаки і обстріли": в Рязані горів НПЗ, а в Бєлгородській без світла 45 000 росіян
Рязаньский НПЗ
Фото: скріншот відео

Уночі та вранці в різних регіонах Росії заявили про обстріли та атаки безпілотників.

У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. Губернатор області стверджує, що його атакували БпЛА.

У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників. Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. Там частково немає електропостачання.

У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає. 

Губерантор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена. 

  • Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і вчора. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області. 
  • В Бєлгороді дрон врізався в будівлю міської адміністрації. А добровольці Легіону "Свобода Росії" та РДК і Сибірського батальйону вчора повідомили про успішні операції на російській території. 
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