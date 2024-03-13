Також вибухи слухали в Ленінградській області.

Уночі та вранці в різних регіонах Росії заявили про обстріли та атаки безпілотників.

У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. Губернатор області стверджує, що його атакували БпЛА.

У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників. Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. Там частково немає електропостачання.

У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає.

Губерантор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена.