Троє людей поранені внаслідок атак Росії у Херсонській області

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області минулої доби поранено трьох людей.

Ворог обстрілював Берислав, Дудчани, Шевченківку, Хрещенівку, Золоту Балку, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівку, Станіслав, Садове, Тягинку, Чайкине, Одрадокам'янку та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – сказав він.

У обласному центрі внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок та два приватних будинки, адмінбудівля, господарська споруда та гараж.

В області були влучання у господарську споруду та сільгосптехніку.