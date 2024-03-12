Пентагон розкрив склад нового пакету допомоги Україні

Новий пакет безпекової допомоги Україні включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО.
Про це розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
Він зазначив, що до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, зокрема фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.
Також у цьому пакеті Україна отримає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод.
США передадуть Україні і запасні частини для техніки та інше допоміжне обладнання.
“Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням”, - наголосив представник Пентагону.
Яка ситуація з допомогою США для України
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13 лютого цього року Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
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Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
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Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
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Натомість республіканці у Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.