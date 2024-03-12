Пентагон розкрив склад нового пакету допомоги Україні

Крім різних боєприпасів, Україна отримає і запасні частини для техніки та інше допоміжне обладнання.

Новий пакет безпекової допомоги Україні включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО.

Про це розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, зокрема фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.

Також у цьому пакеті Україна отримає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод.

США передадуть Україні і запасні частини для техніки та інше допоміжне обладнання.

“Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням”, - наголосив представник Пентагону.

Яка ситуація з допомогою США для України