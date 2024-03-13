На Харківщині зводять фортифікації на сотнях об’єктів

На об'єктах зводять опорні пункти, втановлюють "зуби дракона" та копають протитанкові рови.

У Харківській області розгорнули масштабні роботи зі зведення фортифікаційних споруд на сотнях об’єктах.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на об'єктах встановлюють "зуби дракона", копають протитанкові рови, зводять опорні пункти, бліндажі.

"На сьогодні розпочали роботи ще майже на сотні об’єктів, попередньо розмінувавши території", — розповів Олег Синєгубов.

Будівельники працюють цілодобово у надзвичайно складних умовах.

"Це, без перебільшення, "спецоперація" під постійними обстрілами окупанта", — додав Синєгубов.