Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини, є жертви

Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Російська армія завдала мінометних обстрілів по Великописарівській громаді Охтирського району. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний місцевий житель, ще дві жінки зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

13 березня близько 14:00 ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району.

Внаслідок атаки окупантів загинув 54-річний мирний житель, дві жінки отримали поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

12 березня російська армія обстріляла Великописарівську громаду з артилерії, мінометів, ракетами з вертольотів та КАБами з літаків. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох неповнолітніх.