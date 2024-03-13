Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини, є жертви

Російська армія завдала мінометних обстрілів по Великописарівській громаді Охтирського району. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний місцевий житель, ще дві жінки зазнали поранень.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
13 березня близько 14:00 ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району.
Внаслідок атаки окупантів загинув 54-річний мирний житель, дві жінки отримали поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
12 березня російська армія обстріляла Великописарівську громаду з артилерії, мінометів, ракетами з вертольотів та КАБами з літаків. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох неповнолітніх.