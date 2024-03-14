Розпочали створення незалежної Наглядової ради Державного оператора тилу

Наглядова рада складатиметься з п'ятьох членів: трьох незалежних та двох представників держави.

Підприємство Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та громадська організація "Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку" (EDGE) підписали Меморандум про співпрацю задля пошуку та відбору кандидатів до Наглядової ради, яка складатиметься з п'ятьох членів: трьох незалежних та двох представників держави.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначається, що наразі ДОТ через систему Prozorro оголосив збір комерційних пропозицій на послуги рекрутингових компаній, які будуть передані EDGE для вибору переможця та укладання договору. Кінцевий термін подання пропозицій – 22 березня 2024 року.

"Запуск Наглядової ради – це крок для забезпечення прозорості і підзвітності. Це особливо важливо для тилових закупівель, зокрема для ще ефективнішого використання бюджетних коштів", – зауважив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони наголосили, що закупівля послуг рекрутингової компанії здійснюватиметься за кошти донора. Зокрема, за кошти програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, що фінансується британським урядом.

Також додали, що на виконання меморандуму про співпрацю між ДОТ і EDGE закупівлю оголосили виключно в частині оголошення та подання пропозицій.

"Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку" виступатиме замовником зазначених послуг, обере рекрутингову компанію та укладе з нею договір за межами електронної системи закупівель. Таким чином, Державний оператор тилу не буде безпосередньо укладати договір із рекрутинговою компанією. Спрощена закупівля буде завершена після закінчення періоду подання пропозицій", – зазначили у Міноборони.

На початку березня про створення Наглядової ради оголосили в "Агенції оборонних закупівель", яка теж оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, що допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради.