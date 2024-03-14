"Сакральні жертви" окупантів: росіяни готують теракти під час "виборів" на ТОТ України, — Жовта Стрічка

Окупанти готують ймовірні теракти на виборчих дільницях на захоплених територіях України, щоб звинуватити ЗСУ.

Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах

Росіяни готують ймовірні теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України.

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка".

"Окупанти готують "сакральні жертви" на вибори 15-17 березня! рашисти планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України. Звинуватити в них традиційно планують Збройні Сили України", — повідомляють активісти "Жовтої стрічки".

Активісти закликають жителів окупованих територій не наближатися до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, "залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги", — попереджають у "Жовтій стрічці".

"Уникайте абсолютно всіх публічних заходів рашистів, людські життя для них нічого не варті. Головне для них — картинка для ТБ", — додають активісти.