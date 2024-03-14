Росіяни активізували штурми на Таврійському напрямку, — Лиховій

Російські окупанти посилюють тиск на Таврійському напряму, за ранок 14 березня відбулося 24 бойових зіткнення, тоді як за всю минулу добу – 57.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише АрміяInform.

"В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8.00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення", — повідомив речник.

За словами Лиховія, 12 штурмових дій захисники відбили на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8.00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів", — додав Лиховій.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.