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Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на місяць

Розмір застави зменшили до 469 млн гривень.

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на місяць
Фото: Суспільне

Печерський районний суд міста Києва залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня, при цьому розмір застави було зменшено до 469 млн грн, повідомляє "Суспільне".

Прокурор Олександр Ливчук просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою, строк якого спливає 17 березня. За його словами, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати закордон.

"Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Захист Гринкевича заявив, що подаватиме апеляцію", — йдеться в повідомленні.

Роман Гринкевич заявив, що підозру вважає необґрунтованою і 6 разів засідання щодо апеляції на його арешт не відбулися. Також він казав, що від слідства переховуватись не буде.

Справа Гринкевича

  • 22 січня о 6:50 в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг. 
  • Суд відправив Романа Гринкевича під варту із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн гривень.
  • Раніше Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів. 
  • Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні.
  • Згодом Романа Гринкевича оголосили у розшук.
  • В чому звинувачують родину Гринкевичів – докладно у матеріалі LB.ua.
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