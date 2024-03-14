Мінкультури і ЮНЕСКО планують у цьому році створити простори для психологічної підтримки в 15 бібліотеках у 6 регіонах

Очікується, що проєкт допоможе працівникам бібліотек оволодіти техніками першої психологічної допомоги та окремими арт-терапевтичними техніками.

У середу, 13 березня, у приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) відбулась зустріч із представниками ЮНЕСКО щодо визначення етапів реалізації проєкту для працівників бібліотек “Бібліотеки як простір психосоціальної підтримки”.

Організація в бібліотеках простору для отримання громадянами психосоціальної підтримки заплановано в межах пріоритетного проєкту МКІП “Мистецтво допомагати” Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Очікується, що проєкт допоможе працівникам бібліотек оволодіти техніками першої психологічної допомоги та окремими арт-терапевтичними техніками.

“Ми спробуємо реалізувати всі етапи цього проєкту вже у 2024 році”, – сказав старший координатор з питань освіти Бюро ЮНЕСКО в Україні Данієль Чутурич.

Для створення просторів психосоціальної підтримки у бібліотеках потрібно:

підвищити обізнаність працівників бібліотек про проблеми психічного здоров’я та техніки надання першої психологічної допомоги;

розвивати компетентності працівників бібліотек щодо використання окремих арт-терапевтичних технік задля організації заходів з психоемоційного розвантаження для населення громади;

розповісти на рівні громади про бібліотечні простори, як про хаби психосоціальної підтримки;

підвищувати обізнаність людей громад-учасниць проєкту в питаннях психічного здоров’я, проводити спеціальні просвітницькі заходи.

“Так, завдяки спільним зусиллям МКІП та ЮНЕСКО, а також Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ всі відвідувачі бібліотек, серед яких: захисники та захисниці, дружини, діти і родичі військовослужбовців, вимушено переміщені особи та жителі громад-учасників пілотного проєкту матимуть змогу отримувати психосоціальну підтримку”, – зазначила начальник відділу політики безбарʼєрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКІП Леся Хемраєва.

Проєкт має охопити 15 бібліотек у 6 регіонах України. Експерти створять спеціальні програми для тренерів, які навчатимуть працівників бібліотек технікам психосоціальної підтримки.

У січні на той час міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявила, що в Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах. Мінветеранів буде відшкодовувати спеціалізованим закладам вартість послуг із психологічної допомоги.