Також український парламент просить збільшити допомогу Силам оборони України для відновлення територіальної цілісності країни.

Сьогодні, 14 березня, Верховна Рада звернулася (законопроєкт 11078) до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.

Також не визнавати "вибори" у спільній заяві закликали голови Комітетів закордонних справ Латвії, Литви, Естонії, Ірландії, Чехії, Бельгії, Данії, Італії, Ісландії, Іспанії, США, Великої Британії, Ізраїлю, Канади, Польщі, Люксембургу, Молдови, Румунії.

Підтриманий Радою документ містить заклик засудити РФ за проведення “виборів” на окупованій частині України і протидіяти спробам залучити міжнародних спостерігачів. Крім того, Рада закликає посилити санкції проти Росії.

Також український парламент просить збільшити допомогу Силам оборони України для відновлення територіальної цілісності, а також взяти участь у реалізації Формули миру Зеленського та в глобальному саміті миру.