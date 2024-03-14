СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
ГоловнаПолітика

Рада просить міжнародні організації засудити “вибори” на окупованій території України та визнати Путіна нелегітимним

Також український парламент просить збільшити допомогу Силам оборони України для відновлення територіальної цілісності країни. 

Рада просить міжнародні організації засудити “вибори” на окупованій території України та визнати Путіна нелегітимним
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 14 березня, Верховна Рада звернулася (законопроєкт 11078) до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України. 

Також не визнавати "вибори" у спільній заяві закликали голови Комітетів закордонних справ Латвії, Литви, Естонії, Ірландії, Чехії, Бельгії, Данії, Італії, Ісландії, Іспанії, США, Великої Британії, Ізраїлю, Канади, Польщі, Люксембургу, Молдови, Румунії.

 

Підтриманий Радою документ містить заклик засудити РФ за проведення “виборів” на окупованій частині України і протидіяти спробам залучити міжнародних спостерігачів. Крім того, Рада закликає посилити санкції проти Росії. 

Також український парламент просить збільшити допомогу Силам оборони України для відновлення територіальної цілісності, а також взяти участь у реалізації Формули миру Зеленського та в глобальному саміті миру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies