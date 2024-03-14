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Міністри закордонних справ Чехії та Польщі обговорять допомогу Україні

Міністри торкнуться й неформального саміту НАТО у Празі у травні 2024 року.

Міністри закордонних справ Чехії та Польщі обговорять допомогу Україні
Міністри закордонних справ Чехії та Польщі
Фото: Пресслужба МЗС

Міністри закордонних справ Чехії та Польщі Ян Ліпавський та Радослав Сікорський мають зустрітись 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Чехії.

Під час зустрічі міністри обговорять двосторонні відносини та ситуацію у Вишеградській четвірці напередодні зустрічі міністрів закордонних справ.

Також Ліпавський та Сікорський обговорять допомогу Україні у протистоянні російській військовій агресії.

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Міністри торкнуться й неформального саміту НАТО у Празі у травні 2024 року та підготовки до головування Польщі в Раді ЄС у першій половині 2025 року.

  • Зустріч Вишеградської четвірки відбулася 27 лютого в Празі, і думки її учасників щодо війни в Україні розійшлися. 
  • Основна розбіжність у поглядах країн полягає в питанні підтримки України. 
  • Лідери країн Вишеградської групи мають консенсус у тому, що напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного права, і що українцям потрібно допомогти. 
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що в інтересах Угорщини і в найважливішому питанні національної безпеки – не мати спільного кордону з Росією, бо в угорців про це "погані спогади".
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