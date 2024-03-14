Міністри закордонних справ Чехії та Польщі обговорять допомогу Україні

Міністри торкнуться й неформального саміту НАТО у Празі у травні 2024 року.

Міністри закордонних справ Чехії та Польщі

Міністри закордонних справ Чехії та Польщі Ян Ліпавський та Радослав Сікорський мають зустрітись 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Чехії.

Під час зустрічі міністри обговорять двосторонні відносини та ситуацію у Вишеградській четвірці напередодні зустрічі міністрів закордонних справ.

Також Ліпавський та Сікорський обговорять допомогу Україні у протистоянні російській військовій агресії.

Міністри торкнуться й неформального саміту НАТО у Празі у травні 2024 року та підготовки до головування Польщі в Раді ЄС у першій половині 2025 року.