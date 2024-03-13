Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником національної безпеки Саудівської Аравії організацію Глобального саміту миру, а також подякував за співпрацю.

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з радником із національної безпеки Королівства Саудівська Аравія Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Подякував за продовження двостороннього діалогу на найвищому рівні, а також за реалізацію спільних проєктів, щодо яких раніше було досягнуто домовленостей", — розповів глава ОП.

Також сторони обговорили організацію Глобального саміту миру на рівні лідерів держав, який відбудеться у Швейцарії.

"Подякував Саудівській Аравії за прагнення долучитися до процесу досягнення сталого й справедливого миру", — додав Єрмак.