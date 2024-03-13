Головне за середу, 13 березня: наслідки ударів по Сумах та Кривому Рогу, 5 мільярдів євро на зброю для України

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака безпілотників на Новошахтинський НПЗ. Яким запам’ятається 749-й день повномасштабної війни.

У Вовчанську на Харківщині російська армія завдала удару по двоповерховому будинку

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 березня – в нашій новині.

У Кривому Розі збільшилася до п'яти кількість загиблих внаслідок російської атаки по одному із багатоповерхових будинків міста. Під завалами знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також Вілкул зазначив, що завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки.

У Сумах з-під завалів деблокували тіло вже другого загиблого.

Нагадаємо, атака "шахедів" на Суми була здійснена близько 1:30 ночі. У місті чули кілька вибухів.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, після чого підприємство зупинило роботу, повідомила “Українська правда” із посиланням на джерело у відомстві і російські ЗМІ.

"Триває планова робота ГУР", – сказав співрозмовник ГУР. Він наголосив, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Російські ЗМІ спочатку повідомляли, що на підльоті до Новошахтинська було знищено три БпЛА. Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що українські БпЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів і технологічні об'єкти підприємства зупинено. При цьому, за словами російського чиновника, загиблих і поранених немає.

Сьогодні вранці джерела LB.ua у СБУ повідомили, що СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в Росії. Ці заходи спрямовані на зменшення економічного потенціалу агресора.

Посли країн-членів Євросоюзу погодилися на реформу Європейського фонду миру, повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.

Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.

Рolitico повідомило, що були заперечення з боку Франції, Німеччини та Угорщини.

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