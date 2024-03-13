Посли ЄС погодили виділення 5 млрд євро на зброю для України. Хто блокував рішення (доповнено)

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - наголосило бельгійське головування.

Посли країн-членів Євросоюзу погодилася на реформу Європейського фонду миру.

Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024

Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.

Рolitico повідомило, що були заперечення з боку Франції, Німеччини та Угорщини.

Берлін хотів, щоб пряму допомогу Україні відраховували від внесків до EPF. Це мало політичний сенс для Німеччини, оскільки вона на сьогоднішній день є найбільшим донором військової техніки ЄС для Києва. Німеччину також обурило те, що країни жертвували старе обладнання Україні, а потім брали з фонду гроші на нове, яке значно дорожче.

Запит Німеччини викликав шок у Брюсселі. Оскільки Берлін є найбільшим платником в EPF (внески встановлюються залежно від розміру ВВП), багато дипломатів були стурбовані тим, що це обнулить платежі Німеччини у фонд миру і потенційно означатиме припинення військової допомоги ЄС Україні.

Зрештою, Берлін, який заручився підтримкою Чехії, частково відхилив своє клопотання. За словами двох дипломатів, замість вимагати, щоб 100 відсотків двосторонньої допомоги були визнані еквівалентними вкладам EPF, вони погодяться на рівень скорочення внесків до ЄФМ нижче 50%.

Франція за підтримки Кіпру затримала угоду послів ЄС, наполягаючи на тому, щоб фонд використовували для відшкодування витрат тільки на обладнання, вироблене в ЄС, що є частиною її зусиль щодо стимулювання військової промисловості блоку. Країни Північної Європи та Балтії, а також Нідерланди та Італія стверджували, що відчайдушна потреба України у зброї та боєприпасах означає, що має бути певна гнучкість щодо положення "купуйте європейське".

Остаточна угода передбачає, що у середньостроковій перспективі спільні закупівлі всередині ЄС стануть нормою, але у проміжний період має виявлятися гнучкість. У тексті, з яким ознайомилося Politico, не вказано дату закінчення проміжного періоду. Це має вирішальне значення для таких зусиль як спроба Чехії закупити сотні тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС і швидко відправити їх до України.

Угорщина погодилася утриматися – тобто пропустити остаточне голосування, щоб цей крок не був заблокований. Незважаючи на це, Будапешт, як і раніше, блокує відшкодування EPF на суму 500 мільйонів євро.

Офіційне затвердження угоди відбудеться на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 18 березня.