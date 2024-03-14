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Із Грайоворона Бєлгородської області евакуйовуватимуть цивільних. У місті горить райадміністрація

На території двох областей РФ російські добровольці ведуть бої, взяли полонених, яких обіцяють передати Україні. 

Із Грайоворона Бєлгородської області евакуйовуватимуть цивільних. У місті горить райадміністрація
Фото: РосЗМІ

Цивільне населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуйовуватимуть через військові дії російських добровольців. У місті горить районна адміністрація через "приліт", а на території Курської та Бєлгородської області Росії ведуться бої.

Про це йдеться у перехопленні ГУР, а також у матеріалах Української правди та Суспільного. 

"Дядя написал, короче, что автобусы стоят или едут. Грайворон эвакуируют. Мне мама позвонила, Дима позвонил. Сказали, что эвакуируют", – йдеться у перехопленій розмові. 

Раніше, о 14.18 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що "Грайворонський міський округ зазнав повторної атаки з боку ЗСУ". Також повідомив про поранених у місті. 

"Російська влада продовжує наполегливо не визнавати, що їй протистоять російські добровольці", – зазначили у виданні. 

Згодом Гладков повідомив про те, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.

Пізніше у ГУР опублікували перехоплення розмови жителів РФ, у якому йдеться про те, що у Грайвороні горить районна адміністрація. 

"Перехоплена розмова з грайворонського напрямку, де цивільний сповіщає про приліт в адміністрацію району. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – зазначили у розвідці.

Також навели уривок розмови.

"Да у вас администрация горит районная.. Прямо почти в кабинет влетела", – йдеться у перехопленні.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що на території Курської та Бєлгородської області Росії, куди увійшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та "Сибірській батальйон", ведуться бої.

Раніше в РДК повідомили, що їм вдалося просунутися на кілька десятків кілометрів вглиб території РФ, а також взяти у полон російських військових, яких .обіцяють передати українській стороні "для поповнення обмінного фонду".  Зазначається, що операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту.

У матеріалі Суспільного також йдеться про те, що у РДК немає втрат у Бєлгородській області, а з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, проте конкретні цифри обіцяють назвати пізніше. 

Крім того, РДК анонсував нові рейди на російську територію, заявивши про велику кількість різних сценаріїв. 

Що передувало

  • Раніше, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
  • 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
  • Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.
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