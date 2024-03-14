Із Грайоворона Бєлгородської області евакуйовуватимуть цивільних. У місті горить райадміністрація

На території двох областей РФ російські добровольці ведуть бої, взяли полонених, яких обіцяють передати Україні.

Цивільне населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуйовуватимуть через військові дії російських добровольців. У місті горить районна адміністрація через "приліт", а на території Курської та Бєлгородської області Росії ведуться бої.

Про це йдеться у перехопленні ГУР, а також у матеріалах Української правди та Суспільного.

"Дядя написал, короче, что автобусы стоят или едут. Грайворон эвакуируют. Мне мама позвонила, Дима позвонил. Сказали, что эвакуируют", – йдеться у перехопленій розмові.

Раніше, о 14.18 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що "Грайворонський міський округ зазнав повторної атаки з боку ЗСУ". Також повідомив про поранених у місті.

"Російська влада продовжує наполегливо не визнавати, що їй протистоять російські добровольці", – зазначили у виданні.

Згодом Гладков повідомив про те, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.

Пізніше у ГУР опублікували перехоплення розмови жителів РФ, у якому йдеться про те, що у Грайвороні горить районна адміністрація.

"Перехоплена розмова з грайворонського напрямку, де цивільний сповіщає про приліт в адміністрацію району. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – зазначили у розвідці.

Також навели уривок розмови.

"Да у вас администрация горит районная.. Прямо почти в кабинет влетела", – йдеться у перехопленні.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що на території Курської та Бєлгородської області Росії, куди увійшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та "Сибірській батальйон", ведуться бої.

Раніше в РДК повідомили, що їм вдалося просунутися на кілька десятків кілометрів вглиб території РФ, а також взяти у полон російських військових, яких .обіцяють передати українській стороні "для поповнення обмінного фонду". Зазначається, що операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту.

У матеріалі Суспільного також йдеться про те, що у РДК немає втрат у Бєлгородській області, а з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, проте конкретні цифри обіцяють назвати пізніше.

Крім того, РДК анонсував нові рейди на російську територію, заявивши про велику кількість різних сценаріїв.

Що передувало