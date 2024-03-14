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ЄС видалив із санкційного списку словацького лідера пропутінських байкерів

Прем'єр Словаччини Фіцо вважає, що його включили до списку через "помилкові" причини. 

ЄС видалив із санкційного списку словацького лідера пропутінських байкерів
Йозеф Хамбалек
Фото: Війна і санкції

Євросоюз видалив зі свого списку Йозефа Хамбалека – громадянина Словаччини, який був лідером європейського осередку пропутінської байкерської організації "Нічні вовки". Він потрапив до санкційного списку в 2022 через те, що готував членів його клубу до війни в Україні, пише Politico.

Тепер же Хамбалек більше не перебуває під обмежувальними заходами Євросоюзу, що тішить словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У коментарі місцевому телеканалу він сказав, що "захист наших громадян" був для його команди пріоритетом при формуванні уряду.

Він сказав, що обговорював це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та німецьким канцлером Олафом Шольцом. 

"Сьогодні я можу повідомити словацькому суспільству, що містер Хамбалек був прибраний з цього списку", – сказав Фіцо.

Єврорада вжила санкцій проти Хамбалека як проти президента європейського осередку російського націоналістського мотоклубу "Нічні вовки", який базується в Словаччині. Аргументом було те, що Хамбалек "може бути пов'язаний із президентом РФ Володимиром Путіним" і що він розмістив штаб-квартиру "Нічних вовків" у Європі на колишній військовій базі, для чого використав списане військове майно включно з танками. 

"Нічні вовки", які налічують тисячі членів по всій Східній Європі, брали участь у вторгненні Росії в Крим у 2014 році, де штурмували газовий завод і українську військово-морську базу. Пізніше вони взяли на себе воєнізовану функцію на сході України, і потрапили під санкції США.

Незрозуміло, чи Хамбалек досі пов’язаний із "Нічними вовками" після того, як потрапив до списку санкцій у 2022, але його власність у Трнаві, Словаччина, досі заблокована "через введення в дію міжнародних санкцій".

Єврорада не пояснила, чому виключила словака зі свого списку, але Фіцо вважає, що хтось визнав помилковими причини його внесення туди. 

На сайті "Війна і санкції", створеному за підтримки МЗС України, йдеться, що Хамбалек побудував європейську штаб-квартиру MC Nightwolves на колишній військовій базі в Словаччині, для якої він використовував кинуту військову техніку, зокремаи танки. Хамбалек перебуває під санкціями України і Швейцарії. 

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