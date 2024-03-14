ЄС видалив із санкційного списку словацького лідера пропутінських байкерів

Прем'єр Словаччини Фіцо вважає, що його включили до списку через "помилкові" причини.

Євросоюз видалив зі свого списку Йозефа Хамбалека – громадянина Словаччини, який був лідером європейського осередку пропутінської байкерської організації "Нічні вовки". Він потрапив до санкційного списку в 2022 через те, що готував членів його клубу до війни в Україні, пише Politico.

Тепер же Хамбалек більше не перебуває під обмежувальними заходами Євросоюзу, що тішить словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У коментарі місцевому телеканалу він сказав, що "захист наших громадян" був для його команди пріоритетом при формуванні уряду.

Він сказав, що обговорював це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

"Сьогодні я можу повідомити словацькому суспільству, що містер Хамбалек був прибраний з цього списку", – сказав Фіцо.

Єврорада вжила санкцій проти Хамбалека як проти президента європейського осередку російського націоналістського мотоклубу "Нічні вовки", який базується в Словаччині. Аргументом було те, що Хамбалек "може бути пов'язаний із президентом РФ Володимиром Путіним" і що він розмістив штаб-квартиру "Нічних вовків" у Європі на колишній військовій базі, для чого використав списане військове майно включно з танками.

"Нічні вовки", які налічують тисячі членів по всій Східній Європі, брали участь у вторгненні Росії в Крим у 2014 році, де штурмували газовий завод і українську військово-морську базу. Пізніше вони взяли на себе воєнізовану функцію на сході України, і потрапили під санкції США.

Незрозуміло, чи Хамбалек досі пов’язаний із "Нічними вовками" після того, як потрапив до списку санкцій у 2022, але його власність у Трнаві, Словаччина, досі заблокована "через введення в дію міжнародних санкцій".

Єврорада не пояснила, чому виключила словака зі свого списку, але Фіцо вважає, що хтось визнав помилковими причини його внесення туди.

На сайті "Війна і санкції", створеному за підтримки МЗС України, йдеться, що Хамбалек побудував європейську штаб-квартиру MC Nightwolves на колишній військовій базі в Словаччині, для якої він використовував кинуту військову техніку, зокремаи танки. Хамбалек перебуває під санкціями України і Швейцарії.