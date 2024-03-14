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​"Планове загоряння": в аеропорту Сочі горів літак

Росіяни стверджують, що це були "спеціальні навчання".

​"Планове загоряння": в аеропорту Сочі горів літак
Пожежа в аеропорту Сочі
Фото: Скриншот відео

Вранці 13 березня в аеропорту російського курортного міста Сочі сталася пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Автори допису зазначили, що вони не можуть розібрати, що саме сталося та внаслідок чого. На опублікованому відео видно вогонь та стовпи чорного диму, які здіймаються над аеропортом.

Пізніше в пресслужбі аеропорту заявили, що це були навчання, а загоряння "є спланованим для відпрацювання гасіння пожежі".

"Дим, який ви можете бачити з території аеропорту, є результатом навчальних заходів, які проводять аварійно-рятувальні служби аеропорту спільно з підрозділами МНС міста. А спалах є спланованим для відпрацювання гасіння пожежі. Ці навчання не впливають на роботу аеропорту та обслуговування рейсів, та проводяться з метою підвищення рівня готовності та професіоналізму наших рятувальних служб. В ході навчань відпрацьовуються різні сценарії аварійних ситуацій, включаючи пожежі та евакуацію пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в коментарях місцеві пишуть, що про навчання заздалегідь не попереджали. А навчання зі справжнім спалахом, посеред робочого аеропорту поряд із злітною смугою "як мінімум може ускладнювати зліт і посадку".

  • 10 березня в Санкт-Петербурзі зайнялася сильна пожежа у районі аеропорту. Авіарейси було обежено. Відомо, що постраждали дві особи, їх госпіталізували.
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