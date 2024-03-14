Частина гібридної війни та спроба привласнити чуже: псевдовибори на ТОТ України

На тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються до проведення нелегітимних виборів президента Росії. Йдеться про окремі частини тимчасово окупованої Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей, а також Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Псевдоголосування призначили на 15-17 березня 2024 року.

Окупанти активно готуються до “виборів”: списки та агітація

Наразі зі ЗМІ відомо, що окупанти на ТОТ України активно агітують взяти участь у псевдоголосуваннях місцевих мешканців. Росіяни навіть складають списки тих, хто нібито буде голосувати за місцем проживання.

Проте вони не тільки агітують, але й намагаються знайти людей, які не бажають йти на “вибори”. А також вивчають сторінки місцевих мешканців у соціальних мережах.

Ймовірно жителів ТОТ будуть примушувати голосувати на псевдовиборах і шляхом обходу квартир та будинків, що відбувається за участі озброєних російських військових.

Юридично нікчемні – найкращий опис для “виборів” під дулом автоматів

Проводячи вибори на ТОТ, Росія має свої цілі. Першочергово, це кроки для того, щоб легітимізувати свою окупацію. Росіяни роблять це і тому, щоб залучити мешканців ТОТ у політичну сферу життя РФ та показати, що нібито жителі ТОТ роблять свої дії свідомо.

Насправді результати “виборів” не можуть мати жодної юридичної сили.

Зі сторони РФ це ігнорування норм міжнародного права та нехтування правами людини. Росія таким чином порушує Конституцію та закони України, міжнародні акти, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Це стосується не тільки “виборів” у 2024 році, але й усіх попередніх псевдоголосувань і референдумів, які РФ намагалася провести на ТОТ протягом 10 років збройної агресії проти України.

Громадяни України на ТОТ – жертви політики РФ

Багато жителів вимушені примусово брати участь у псевдоголосуваннях, оскільки це прямо несе загрозу їхньому життю. Тому на запитання, чи передбачена відповідальність для громадян України за участь у “виборах” коректною буде відповідь: чинне українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, в тому числі примусової, у так званих “виборах”, які готує РФ на ТОТ України.

Проте варто нагадати, що особи, які беруть участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на ТОТ, чи ж публічно закликають до їхнього проведення, понесуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України за статтею про колабораційну діяльність (частина п’ята статті 111-1 КК України).

“Вибори” на ТОТ – частина гібридної війни

З 2014 року в Україні Росія намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям. Вони спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.

Цілком зрозуміло, що “вибори” у 2024 році будуть використовувати для картинки на телебаченні. Росія залучатиме до цього свої пропагандистські медіа, "рупорів Кремля" та ймовірно навіть іноземних журналістів.

Мета цього – зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн. Важливо, щоб міжнародні партнери та іноземні журналісти не були залучені до висвітлення подій на ТОТ України, пов’язаних із псевдовиборами.

На незаконність – має бути реакція!

Реакція має бути не тільки зі сторони українських державних органів, але й міжнародних партнерів. Тому я, як Омбудсман України, звернувся до представників інших країн світу та іноземних організацій, щоб вони:

● Рішуче засудили дії РФ щодо проведення цих псевдоголосувань на ТОТ та не визнавали результати “виборів”;

● Засвідчили підтримку територіальній цілісності та незалежності України, продовжували підтримувати нашу державу в усіх напрямках;

● Сприяли припиненню війни та виведенню Росією військ з території України з метою дотримання норм міжнародного права та припинення порушень прав людини.

Демократичні країни мають бути за демократичні “вибори”, а не таке беззаконня зі сторони РФ: під дулом автоматів і з примусово виданими паспортами.