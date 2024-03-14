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Сирський: у ЗСУ почалась ротація. Це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців

Головнокомандувач продовжує роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Сирський: у ЗСУ почалась ротація. Це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський прибув у Запорізьку область. Він продовжує роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", – написав Сирський.

Він зазначив, що за таких обставин ударні безпілотники стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів. В таких умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", – додав головнокомандувач.

Сирський також повідомив, що, незважаючи на складну обстановку на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї

"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас. Закон подав до параламенту президент Зеленський та визначив його невідкладним.

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