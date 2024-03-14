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У передмісті Харкова ціле село опинилось під загрозою через займання сухої трави на площі 7 га

Рятувальникам знадобилось понад 13 годин на ліквідацію пожежі. У ДСНС нагадали громадянам, що випалювання сухостою є злочином.

У передмісті Харкова ціле село опинилось під загрозою через займання сухої трави на площі 7 га
Фото: ДСНС

Вчора ввечері, 13 березня, на околиці с. Слобідське Харківського району загорілася суха трава, повідомляє ДСНС. 

Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу. Мешканці забили на сполох тільки тоді, коли вогонь почав підходити до меж людських поселень.     

На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі вже досягла 7 га. На її ліквідацію і порятунок села було направлено понад 50 рятувальників і 10 автоцистерн.  

Погасити пожежу було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності й чагарників. Понад 13 годин знадобилося рятувальникам на її ліквідацію.    

Принагідно у ДСНС нагадали громадянам, що випалювання сухостою є злочином. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях – сповістіть про це Службу порятунку за номером “101”.

Тим часом комісія Київради повідомила, що нещодавня пожежа в екопарку "Осокорки" знищила 10,4 га рослинності, об'єкт фактично ніким не охоронявся. Профільний департамент КМДА за п'ять років не визначив чіткі межі земельної ділянки екопарку.

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