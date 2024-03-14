ДБР викрило оборудку зі землею під Києвом на 9 млн гривень

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом учасникам злочинного угруповання, які привласнили державні землі Вишгородського району поблизу Києва на понад 9 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що мешканець Київщини, разом із братом – інженером-землевпорядником - вирішили привласнити землі лісового фонду біля річки.

"Інженер виготовив підроблені документи щодо переведення 1,3 га землі державного лісгоспу у приватну власність. Для цього ділки використали анкетні дані 15 підставних осіб. Зловмисникам допомагав державний реєстратор Відділу Державної реєстрації однієї з сільських рад. Завдяки йому брати отримали розпорядження районної держадміністрації та рішення сільської ради про передачу земельних ділянок у приватну власність", - йдеться в повідомленні.

Таким чином земельні ділянки були оформлені на 15 підставних осіб. Після цього ділки почали оформлювати нібито купівлю на себе цих земель, проте були викриті.

Наразі усі земельні ділянки арештовані. Вирішується питання щодо їх повернення у власність держави.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, підробленні та використанні підроблених документів у складі злочинної групи (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Встановлюється можлива причетність до злочину інших осіб, у тому числі співробітників Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо, в серпні минулого року НАБУ викрило земельну оборудку майже на 2 мільярди гривень. Детективи і прокурори встановили заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця".

Раніше СБУ викрила на Сумщині земельні махінації на 66 млн грн.