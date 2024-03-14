РДК знову закликав жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися: "Ми відкриємо вогонь по військових цілях протягом 1,5 години"

Після вчорашнього попередження керівництво Курщини та Бєлгородщини не вжило жодних заходів для захисту або евакуації цивільних.

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

Про це він заявив у відеозверненні в Telegram.

"Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", - сказав Нікітін.

"Звертаюся безпосередньо до жителів цих регіонів. Негайно залиште Курщину, Бєлгородщену, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом 1,5 години після цього звернення", - додав він.

В РДК також повідомили, що в обстріляній машині в Бєлгороді загинув військовий - Дмитро Голишкін, 1997 року народження.

Голова штабу РДК Олександр на псевдо "Фортуна" у коментарі "Суспільному" також заявив, що підрозділи російських добровольців ведуть наступальні дії на території цих двох областей.

"Є успіх, він розвивається по всіх секторах. Ми продовжуємо рухатися і просуватися уперед. Якщо ми говоримо про контроль певних населених пунктів, то я би обережно про це говорив. Всім варто розуміти, що під час проведення подібних бойових дій утворюється так звана "сіра зона", яка зі змінним успіхом контролюється, розширюється. Наша задача цю "сіру зону" розширити та перетворити у контрольовані території. Ви можете зайти на DeepStateMap - там все чудово видно", - сказав він.