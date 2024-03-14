​​Війна за нафту. Жнива

Якщо, як заявляють росіяни, це БПЛА “Лють” від Антонова, то там ходили чутки про 75 кг корисного навантаження – це вже не тактика порізів , а гарний такий удар битою.

Судячи з потужності вибухів, бойова частина на них була серйозно доопрацьована.

Удари по нафтопереробці РФ наростають – застосовують невідомі дрони літакового типу, візуально схожі на PD-2.

Фото: ОГПУ/Telegram Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.

Скажімо так, візуально уламки збитих дронів, відео та фото, що пролітають до цілей в РФ та макета, який показувала заступник міністра Мінстратегрому, збігаються з ймовірністю 99,9%.

Але нехай буде невідомі дрони.

Точності вистачає. На щастя, цілі – це колони грубого очищення нафти, часткового відбензинювання, розміром із висотний будинок.

Проникаючої здібності теж достатньо – пучки проводів згоряють у пожежі, блоки вакуумної переробки або атмосферна піч пробивається вибухом, парові насоси теж вразливі.

Кожна установка очистки – 90-110 млн. доларів, їх замовляють для кожного об'єкта індивідуально, на виробництво потрібно від 9 до 14 місяців.

Колони крекінгу виробляють на Заході і там потрібно багато танців з бубном через прокладки, паралельний імпорт, різні схеми, які роблять дорожчою і саму установку, так і подовжують терміни її монтажу.

Тобто ми б'ємо в найуразливіші ділянки НПЗ, зупиняючи техпроцес.

Фото: bastion.tv У Рязані безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти», 13 березня 2024 року

Крім збитків від ремонту ще й місяці простою.

Судячи з вереску Z-блогерів та російських ЗМІ про ядерну зброю, чергове відсунення фронту на 800 км та інші кари від Медведєва із вказівкою, кремлівському режиму дуже боляче. Ударили по

Учора прилетіло по Рязанскому НПЗ – вражені дві установки АВТ-6, сильна пожежа триває багато годин.

У вівторок задіяли пожежний поїзд до Кстова, коли там горіла колонна.

Ось вам і удари по Москва-Сіті – спочатку були смішки з приводу вибивання двох вікон.

Потім виявилося, що це були вікна в міністерствах – підтвердили точність, що важливо за умов РЕБ, який у Москві є і є чимало.

Потім показали росіянам, що хвиля дронів загрожує дачам і будинкам перших осіб, включаючи одного геополітика в Ново-Огарёво.

І не допомагають проти них ні частини ППО, ні ешелони ПРО, які мали збивати американські ракети.

Довелося тягнути “Панцирі” на Міноборони та організовувати пости спостереження зі стрілецьким озброєнням.

Фото: currenttime.tv Нові системи ППО ‘Панцир С-1’ біля селища Заріччя Московської області, приблизно за 10 км від Ново-Огарево, де знаходиться резиденція Володимира Путіна.

Як музика по вухах сьогодні тріск автоматів і кулеметів під завивання двигунів наших дронів – відригуються реферати генералів ППО про те, як будуть збиті всі цілі, і всі казки про те, як завдання на навчаннях з Вірменією виконані.

Не здатні захистити ні столицю, ні літаки ядерної тріади, ні головну базу флоту, ні ключову годівницю режиму.

Тільки дачу одного старигана, який хоче правити вічно.

До речі, захистити проти ідеальних цілей – поршневих дозвукових дронів, які торохтять у небі як трактор.

Піднімай літаючий радар А-50, засікай цілі, наводь на нього літаки з глибини та мобільні групи.

Але так, їх же збили, а по заводу, де літаки піднімали через капітальний ремонт і модернізацію, прилетіли по ангару дрони, пробивши в трьох місцях дах.

Є дані, що капітальний ремонт став тепер у рази складнішим.

Вражені вашою невдачею.

А ми ось, взяли і перенесли зусилля – Туапсе, Таганрог, а то Крим, а то Керченський міст.

Маневруйте силами та засобами, створюйте пости ЗНО, витрачайте на ППО, витрачайте дорогоцінні ракети, які дорожчі за “Бобрів” та іншого зоопарку.

А тепер перед посівною та зростанням ціни – нафтопереробні заводи.

Вони здебільшого розташовані в європейській частині РФ і досягаються нами з виробництвом нових дронів літакового типу.

Зауралля ж не витягне просідання – так, що стратегічно цілі обрані ідеально.

Буде колапс із паливом у фермерів – добре, РФ один з найбільших експортерів пшениці.

Будуть проблеми з експортом пального за валюту ще краще. Федеральний бюджет наповнюється в основному за нафтодолари, а кубишка ФНБ добігає кінця.

Туапсинський завод “Роснефті” досі не запустили після наших ударів – спочатку були місяць, потім лунали терміни в три.

Подивимося, як піде справа з запчастинами та компетенціями далі – у вас теж мобілізація на СВО спеців і немає доступу до західних технологій.

Фото: тг-канал Мой Туапсе Наслідки атаки на нафтобазу Роснафти в Туапсе

У Кстово на Нижегородському Лукойлі вийшла з ладу одна установка крекінгу в ремонт після пожежі (там американський компресор), а тепер 2,5% усієї переробки РФ випало з ураженням колони очищення.

Ринок відреагував, що, очевидно: у прямому ефірі наші дрони влітають у колону підприємства, яке до виходу з ладу установки крекінгу, виробляло 11% російського бензину.

Тому ціна на нього і зросла на 1,4% за день. І підросте ще після мінімум чотирьох вибухів на НПЗ у Рязані та зупинки виробництва на Новошахтинському заводі через “падіння уламків збитих дронів”.

Курочка по зернятку, як сказав один відомий дзюдоїст.

Війна має свою ціну – не все ж вам реготати над нашими вбитими дітьми в Одесі та порізаними вибитими шибками мешканців звичайної панельки у Кривому Розі. Потрібно платити по рахунках.

Фото: ДСНС Знищений дроном будинок в Одесі, де загинуло 12 людей, серед яких 5 діток.

Стратегічні бомбардування дронами, що несуть потужну бойову частину на 1000+ км. Падіння виробництва нафтопродуктів мінімум на 6% лише за звітами перших осіб РФ. Падіння експорту.

Виглядає як сюжет фантастичного фільму, але ми робимо це і робимо саме зараз.