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У Сумській області росіяни пошкодили радіотехнічні об'єкти: тимчасово немає українського телесигналу

В ОВА закликали перейти на альтернативні засоби комунікації та довіряти лише перевіреним джерелам. 

Унаслідок нічної атаки росіян на Сумську область пошкоджено радіотехнічні об'єкти. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці.

Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

  • Цієї ночі росіяни вдарили по Сумській області безпілотниками Shahed. Даних про поранених в ОВА не повідомили.
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