У Сумській області росіяни пошкодили радіотехнічні об'єкти: тимчасово немає українського телесигналу

Унаслідок нічної атаки росіян на Сумську область пошкоджено радіотехнічні об'єкти. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці.
Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Про це повідомили в Сумській ОВА.
Можливі перебої з мобільним зв'язком.
"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
- Цієї ночі росіяни вдарили по Сумській області безпілотниками Shahed. Даних про поранених в ОВА не повідомили.